Southampton-Brentdford, le probabili formazioni: scontro salvezza in Premier League

La Premier League recupera la diciottesima giornata con lo scontro per assicurarsi la salvezza tra Southampton e Brentford

La Premier League recupera la diciottesima giornata di campionato 2021/2022 e lo fa con il match in programma alle 20.45 al "St. Mary's Stadium" tra Southampton e Brentford . La gara era stata rinviata lo scorso 18 dicembre a causa dei numerosi contagi di Covid-19 in Inghilterra.

Il Southampton nell'ultimo turno giocato in Premier League ha fermato il Tottenham giocatosi lo scorso 28 dicembre, con la formazione di Conte che non è riuscita a superare i "Saints" nonostante la superiorità numerica degli "Spurs". Con due gare in meno da giocare, esattamente come il Brentford, il Southampton è chiamato a sorpassare proprio le "Bees" in classifica, a quota 23 punti. Non sono poche le assenze da entrambe le parti, con il tecnico Hasenhuttl che dovrà rinunciare a Thierry Small, Valentino Livramento, William Smallbone, Kyle Walker-Peters e Yan Valery.