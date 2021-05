Sheffield Utd, bufera su McBurnie: l’attaccante aggredisce un passante che filma tutto

Oliver McBurnie è finito nell’occhio del ciclone.

Episodio davvero riprovevole quello di cui è stato protagonista l’attaccante dello Sheffield United, da qualche settimana retrocesso in Championship da ultimo in classifica. Il centravanti scozzese ha aggredito, non se ne conosce ancora la motivazione, un passante che ha percosso con forza. L’intera è scena è stata ripresa interamente dallo smartphone del malcapitato, una prova che ha costretto la polizia locale a intervenire con l’arresto del giocatore. Il classe ’96 in forza alle “Blades” ha compiuto questo atto nella serata di sabato in quel di Knaresborough. Lo Sheffield ha comunicato di aver visionato il video e di essersi mosso per agire a scopo investigativo, intanto McBurnie resta in custodia in attesa di un processo.

