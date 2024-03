Sheffield United-Arsenal, probabili formazioni: c’è anche Partey, Havertz dal 1′

La sfida che chiuderà la ventisettesima giornata di Premier League è in programma alle ore 21:00 all'Hillsborough Stadium.

Mediagol ⚽️ 4 marzo 2024 (modifica il 4 marzo 2024 | 14:35)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Hillsborough Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, lo Sheffield United ospiterà l'Arsenal nel match che chiuderà la ventisettesima giornata di Premier League. Una sorta di testa coda. I Gunners arrivano all'appuntamento reduci da sei vittorie di fila in campionato, intervallate dalla sconfitta rimediata lo scorso 21 febbraio nell'andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Porto per 1-0. I padroni di casa, invece, hanno perso le ultime due partite contro Brighton (0-5) e Wolverhampton (1-0).

Sono cinquantotto i punti conquistati fin qui dall'Arsenal, che occupa attualmente il terzo posto in classifica, a -4 dal Manchester City ed a -5 dalla capolista Liverpool, vantando anche la miglior difesa del campionato. Uno score frutto di diciotto successi, quattro pareggi e quattro ko, con sessantadue gol all'attivo ed appena ventitré reti subite. Mentre lo Sheffield occupa l'ultimo posto in classifica a quota tredici punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e ben diciannove sconfitte; ventidue le reti siglate in ventisei partite, sessantasei i gol incassati in altrettanti incontri. Tutto lascia pensare, infatti, ad una goleada dell'Arsenal.

L'ultimo precedente risale allo scorso 29 ottobre: una vera e propria debacle, con l'Arsenal che ha rifilato ben cinque reti all'ultima della classe. Intanto, al cospetto della compagine guidata da Chris Wilder, Mikel Arteta - che ritrova Thomas Partey - potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salterà il match, nel dettaglio, Jurrien Timber, mentre restano da valutare le condizioni di Takehiro Tomiyasu e Oleksandr Zinchenko. Il tecnico dello Sheffield, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Mason Holgate, oltre agli indisponibili Cameron Archer, Anis Ben Slimane, Rhys Norrington-Davies, Max Lowe, John Egan e Chris Basham. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; Bogle, Hamer, Norwood, De Souza Costa, Larouci; McAtee, Brewster. Allenatore: Wilder.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Oedegaard, Partey/Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta.

DOVE VEDERE SHEFFIELD UNITED-ARSENAL IN TV — La sfida tra Sheffield United ed Arsenal si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.