Sheffield-Newcastle, probabili formazioni: dubbio Tonali, Howe con Wilson

Dopo aver fatto visita al Milan , per il Newcastle è tempo di tornare in campo. Alle ore 17:30, allo Stadio Bramall Lane, Sandro Tonali e compagni sfideranno lo Sheffield United in occasione della gara valevole per la sesta giornata del campionato di Premier League . Una nuova trasferta per gli uomini di Eddie Howe che, martedì 19 settembre, hanno affrontano a San Siro il Milan di Stefano Pioli nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League , terminato con il risultato di 0-0 Entrambe le compagini, infatti, sono state inserite nel Gruppo F con Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund .

Non un avvio particolarmente positivo per il Newcastle, che occupa attualmente il dodicesimo posto della classifica di Premier a quota sei punti. Uno score frutto di due vittorie (contro l'Aston Villa all'esordio e lo scorso weekend contro il Brentford) e ben tre sconfitte contro Manchester City, Liverpool ed il Brighton di Roberto De Zerbi. Otto le reti siglate in cinque giornate, sette i gol subiti. Al terzultimo posto lo Sheffield, che fin qui ha ottenuto soltanto un punto, grazie al pareggio contro l'Everton per 2-2. Seguito dal nuovo ko di sabato scorso contro il Tottenham. I padroni di casa, infatti, non hanno mai vinto nelle ultime sette partite, collezionato cinque gare consecutive in casa senza ottenere successi. Un ritorno in Premier più complicato del previsto, con un gruppo di giocatori che avrebbe chiesto alla proprietà di prendere in considerazione l'esonero del tecnico Paul Heckingbottom.