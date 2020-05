Serie A, Zola ci spera: “Il calcio può ridare coraggio agli italiani. Messi o CR7? Rispondo così”

Gianfranco Zola sull’eventuale ripartenza del calcio.

L’ex attaccante di Napoli, Cagliari e Parma, attraverso le colonne di ‘Repubblica‘, ha ricordato la vittoria in Europa League come secondo di Maurizio Sarri al Chelsea.

“Europei, Olimpiadi, campionati rinviati. La Serie A prova a riaccendersi. Si riparte con le condizioni giuste, la salute prima di tutto. Serve equilibrio, vanno seguite le indicazioni mediche e del governo. Ma una delle industrie più importanti del Paese deve ridare divertimento e coraggio agli italiani. La passione aiuta anche in questi casi. L’Europa League vinta con il Chelsea da secondo di Sarri? Maurizio ha scelto la Juve, Abramovich ha chiamato Lampard e mi ha proposto di fare l’ambasciatore del club e io non ho saputo dire di sì. Ho perso l’attimo, ho rifiutato alcune proposte. Stare fermo un giro non è poi così male. Messi o CR7? È come dover scegliere tra Marilyn Monroe e Carla Bruni… Mi sarei divertito a giocare con entrambi. Scudetto? L’Inter, che con Conte ha già fatto una rivoluzione, e la Lazio sono lì. Sarri ha una rosa più competitiva, ma la storia non è chiusa. Anzi”.