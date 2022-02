Rooney e la dipendenza dall’alcol: “Temevo di morire o di poter uccidere qualcuno”

Wayne Rooney, prima del rilascio di ‘Rooney’, un documentario sulla sua vita visibile su Amazon Prime, ha parlato della sua dipendenza

"Sapevo di aver bisogno di aiuto - ammette Rooney - sia per salvare me stesso che per salvare la mia famiglia. Dieci, quindici anni fa, non potevo entrare in uno spogliatoio e dire 'Sto lottando con l'alcol, sto lottando con la mia salute mentale'. Non potevo farlo".