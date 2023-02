Roma, occhio al Chelsea: Mourinho potrebbe tornare ai “Blues” in estate. Il punto

La Roma dell'ultimo biennio dispone di una lodevole dote di orgoglio ed autostima e questo è grazie a José Mourinho. Non ha ancora la maturità di sintonizzarsi sempre sulle dovute frequenze sul piano mentale e della tensione nervosa, ma ha comunque vinto una Conference League ed è in piena corsa per il treno Champions in campionato. Nonostante ciò ha steccato alcune gare sul piano dell’approccio, denotando un vistoso quanto comprensibile calo motivazionale, di ritmo ed intensità. Esprime certamente alcuni pregi ed altrettanti limiti fedelmente fotografati dal suo organico, come sempre sottolineato dallo Special One in sede di conferenze stampa e interviste. Il gruppo giallorosso ha comunque dimostrato di avere gli attributi. Reagendo con impeto ed amor proprio a tutte le difficoltà di una stagione particolare come quella corrente.