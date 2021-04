Real Madrid-Chelsea, Tuchel: “Meritavamo di vincere. Nel secondo tempo pagato una cosa”

Parola a Thomas Tuchel.

Champions League, Real Madrid-Chelsea 1-1: Blues spreconi, i blancos reggono

Il coach dei Blues è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il pareggio contro il Real Madrid di Zinédine Zidane. Tutto rinviato a tra una settimana quando, a Stamford Bridge, si giocherà il ritorno del match che sancirà la prima finalista della Champions League. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex allenatore del Paris Saint Germain.

VIDEO Real Madrid-Chelsea 1-1, apre Pulisic la riprende Benzema: le immagini del match

“Meritavamo di vincere, abbiamo giocato un primo tempo di livello. Abbiamo concesso un gol su calcio piazzato. Nella ripresa abbiamo accusato un po’ di stanchezza, abbiamo riposato poco visto che abbiamo giocato due gare in trasferta. Ci serviva qualche giorno di più. Nella ripresa è stata una gara equilibrata, ma nel primo tempo meritavamo di vincere“.

“Sono deluso, è un peccato non concretizzarle. Potevamo andare sul 3-0, quando non lo fai rischi di perdere la fiducia. Ma sono contento di quello che abbiamo messo in campo. Va bene così, il risultato è positivo. Ora vedremo la gara di ritorno. Cercheremo di vincere, abbiamo fiducia e ottimismo“.