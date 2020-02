Premier League, Watford-Liverpool 3-0: prima sconfitta in campionato per Klopp

Prima sconfitta per il Liverpool.

Sul campo del Molineux Stadium è andata in scena la sfida tra il Watford e il Liverpool, che si sono affrontati in occasione della ventottesima giornata di Premier League. I Reds reduci dalla sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid subiscono subito l’aggressività degli avversari, che dopo dieci minuti sfiorano il vantaggi con Deulofeu: l’ex Milan rientra sul destro e calcia a giro, mandando il pallone di poco sopra la traversa. A pochi attimi dalla fine del primo tempo doppia occasione clamorosa sprecata da Deeney, che prima calcia addosso ad Alisson e sulla respinta non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Nel secondo tempo non cambia il ritmo della sfida, e i padroni di casa riescono a trovare il vantaggio al 54′: Doucouré mette al centro per Sarr che a porta vuota realizzare il gol dell’1 a 0. Passano soltanto sei minuti e il Watford trova addirittura il raddoppio: Hughes evita la rimessa laterale e lancia in campo aperto Sarr, che supera Alisson e firma il 2 a 0, trovando anche la gioia della doppietta personale. I Reds provano a reagire e al 66′ colpiscono un palo con Lallana, sfortunato dopo la sua bella conclusione da fuori area. Al minuto 72 i padroni di casa riescono a chiudere definitivamente i conti: Sarr intercetta un brutto retropassaggio di Lovren e serve Deeney, che ancora una volta deve soltanto appoggiare il pallone a porta totalmente spalancata, 3 a 0.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Watford, che infligge al Liverpool la prima sconfitta in Premier League e la terza stagionale dopo quelle contro il Napoli e l’Atletico Madrid arrivate entrambe in Champions League. Una sconfitta che non pesa per la classifica visto il larghissimo vantaggio dei Reds sulle inseguitrici: Klopp dovrà però ritrovare subito il morale giusto per ribaltare la sfida contro i Colchoneros ed accedere ai quarti di finale.