Premier League, Tottenham: Mourinho a un passo dall’addio, gli Spurs virano su un tecnico italiano

Josè Mourinho sembra sempre più lontano dal Tottenham.

La panchina del tecnico è in bilico e in vista della prossima stagione la dirigenza degli Spurs starebbe pensando a Maurizio Sarri come erede. L’allenatore toscano ha vissuto un anno sabbatico dopo l’esonero dalla Juventus nonostante la vittoria dello Scudetto. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, lo Special One potrebbe lasciare al termine della stagione sebbene abbia un contratto fino al 2023 da 18 milioni a stagione. La dirigenza inglese in quel caso virerebbe verso Sarri che in Premier League è arrivato terzo con il Chelsea nella stagione 2018/19 e ha sollevato un trofeo importante quale l’Europa League.