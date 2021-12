Premier League, stop del Tottenham di Conte. Poker West Ham e tris del Crystal Palace

Pareggio del Tottenham di Antonio Conte che con un Southampton in dieci uomini avrebbe sicuramente potuto puntare all'intera posta in palio. Il Crystal Palace ed il West Ham vincono e si divertono

Mediagol (dr) ⚽️

Il pomeriggio della ventesima giornata di campionato di Premier League non ha deluso in quanto a spettacolo, dopo il "Boxing day" del giorno di Santo Stefano che ha visto la realizzazione di ben ventotto reti solamente in sei partite. Mentre i riflettori sono puntati sulla gara di stasera tra Leicester City e Liverpool in programma alle 21.00, un paio di partite non sono state giocate oggi a causa dell'incremento dei casi di positività al Covid-19 in Inghilterra: trattasi di Arsenal-Wolverhampton e di Leeds-Aston Villa.

Il Crystal Palace vince e si diverte al "Selhurst Park", siglando tutte le reti nel primo tempo e cercando di addormentare la partita nella ripresa. Il Norwich, ultimo in classifica, non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso. I Glaziers sono così saliti a quota 23 punti al nono posto.

Il Tottenham si è clamorosamente fermato in casa del Southampton nonostante una superiorità numerica per due terzi della gara. Kane ha gonfiato la rete tecnicamente due volte, ma il secondo gol è stato annullato dal VAR. La squadra di Conte scende al sesto posto in classifica a quota 30 punti, mentre il Southampton stacca il Brentford salendo al tredicesimo posto con 21 punti totalizzati.

Non sarà affatto dispiaciuto di questo pareggio David Moyes, che ha visto il suo West Ham rimontare e demolire il Watford per 1-4. Gli Hammers si sono ripresi dopo la sconfitta col Soutampton e superano così proprio gli Spurs di Conte con un punto di vantaggio, stazionando al quinto posto valido per l'Europa League.

Crystal Palace-Norwich: 3-0

Marcatori: 8' Eduard (C), 38' Mateta (C), 42' Schlupp (C);

Southampton-Tottenham: 1-1

Marcatori: 25' Ward-Prowse (S), 41' Kane (T);

Watford-West Ham: 1-4

Marcatori: 4' Dennis (WA), 27' Soucek (WH), 29' Benrhama (WH), 58' Noble (WH), 90+2' Vlasic (WH).