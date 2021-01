Premier League, Southampton-Aston Villa 0-1: il gol di Barkley regala il successo ai Villans. La classifica aggiornata

L’Aston Villa trova il successo per 1-0 nello scontro diretto contro il Southampton.

Ai Villans è bastato un gol di Ross Barkley su assist del capitano Jack Grealish al 41esimo minuto del primo tempo. Le due squadre sono tra le compagini che più stanno sorprendendo finora in Premier League, e questo scontro diretto è stato un crocevia importante per il proseguo della stagione. L’Aston Villa con questa vittoria sale all’ottavo posto in classifica a soli 3 punti dalla zona Europa, mentre il Southampton rimane inchiodato all’undicesimo posto. Di seguito la classifica aggiornata.