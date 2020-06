Premier League, si riparte: subito in campo il Manchester City, l’Aston Villa cerca punti salvezza

La Premier League riapre le porte del campionato.

Il campionato inglese ripartirà nella giornata odierna con due sfide valide per altrettanti recuperi, in modo tale da poter portare in pari tutti i club. Il pubblico non sarà presente e di certo l’atmosfera ne risentirà, ma le norme anti Covid-19 non prevedono il ritorno negli impianti sportivi nella maggior parte dei campionati. Infatti vi sono nazioni europee che hanno permesso ai propri supporters di entrare negli stadi, ad esempio in Islanda e nelle Isole Far Oer dove le tribune sono occupate dai tifosi. Intanto, tornando alla Premier, tra il tardo pomeriggio e la sera si disputeranno due match dai sapori differenti a causa delle ambizioni delle squadre: Aston Villa–Sheffield Utd e Manchester City–Arsenal. I Villans cercano punti salvezza contro i biancorossi, rivelazione della stagione, intenti a conquistare un’insperata qualificazione in Europa League. Dall’altra parte i Citizens di Guardiola vogliono ritardare più che possono la vittoria del titolo da parte del Liverpool, si troveranno di fronte però i Gunners affamati di punti europei. Nel weekend scenderanno in campo tutte le squadre a partire da venerdì sera quando aprirà la sfida tra Norwich e Southampton seguita dal big match tra Tottenham e Manchester Utd.