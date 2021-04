Premier League, nervi tesi al Chelsea: l’ex Roma Rudiger cacciato dall’allenamento, rissa sfiorata con Kepa

Attimi di tensione in casa Chelsea a seguito della sconfitta contro il West Bromwich Albion.

Due a cinque. E’ questo il risultato maturato sabato pomeriggio allo Stamford Bridge. Un ko inaspettato che infiamma in Premier League la lotta per un posto nella prossima Champions League e che di fatto rimette in corsa Tottenham, Liverpool e West Ham. Una sconfitta che ha lasciato strascichi pesanti nello spogliatoio Blues.

Durante la seduta di allenamento di ieri, infatti, l’ex difensore della Roma Antonio Rudiger sarebbe stato cacciato dal tecnico Thomas Tuchel dopo una lita con il compagno di squadra Kepa. Un duro intervento del centrale sul portiere spagnolo ed un accenno di rissa. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Telegraph’ sarebbe volato anche qualche spintone, con la situazione che è rientrata poco dopo con le scuse del tedesco.