Premier League, Manchester Utd-Manchester City 0-2: trionfo Citizens, CR7 k.o.

Si è aperto come meglio non avrebbe potuto il weekend di calcio internazionale, il City ha domato senza problemi lo United e mandato un chiaro messaggio al Chelsea

Il weekend di calcio internazionale è stato aperto dal derby di Manchester che ha visto di fronte lo United di Solskajer e il City di Guardiola . Una sfida mai banale specialmente per il calcio inglese, una gara piena zeppa di campioni in cui sono state decise diverse stagioni di Premier League.

La partita è andata in scena nella splendida cornice dell'Old Trafford e a trionfare sono stati i Citizens che si sono imposti per 2-0 grazie alla rete siglata da Bernardo Silva e all'autogol di Bailly. Dominio costante da parte degli ospiti che hanno lasciato raramente il pallino del gioco ai Red Devils. La sfida si è aperta al 6' con l'autogol sfortunato di Bailly che, sul cross insidioso di Cancelo, ha deviato nella propria porta senza lasciare scampo a De Gea. I campioni d'Inghilterra proseguono la gestione del gioco rischiando pochissimo e sfiorando più volte il raddoppio che arriva allo scadere della prima frazione di gioco. Ancora una volta, una palla velenosa di Joao Cancelo è stata depositata da Bernardo Silva a pochi passi dalla porta. La squadra di Solskjær si è dovuta accontentare di una sola conclusione in porta del solito Cristiano Ronaldo che, nonostante le concrete difficoltà di fare gioco, ha cercato a più riprese di rendersi pericoloso. Decisivo l'intervento di Ederson sul fuoriclasse portoghese. Nel secondo tempo il City ha gestito il vantaggio con grande autorevolezza, concedendo praticamente nulla ai padroni di casa e sfiorando più volte la via del gol con Foden e Stones. Il derby se lo aggiudicano De Bruyne & Co, una vittoria che li avvicina notevolmente al Chelsea capolista. La sosta per le nazionali farà di sicuro riflettere la dirigenza dello United che dovrà capire se cambiare o se dare ancora fiducia a Ole Gunnar Solskjaer.