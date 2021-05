Premier League, Manchester Utd-Liverpool 2-4: trionfo Reds, Klopp crede alla Champions

Il Liverpool travolge 4-2 il Manchester United in trasferta e crede ancora a una qualificazione in Champions League.

I Reds si impongono nella sfida contro i Red Devils nonostante l’iniziale svantaggio causato dalla rete messa a segno al 10′ dal solito Bruno Fernandes. Al 34′ ci pensa Diogo Jota a rimettere la gara in parità e addirittura al 45+3 un gol di Roberto Firmino permette agli uomini di Klopp di chiudere avanti il primo tempo. A inizio ripresa è ancora l’attaccante brasiliano a firmare il tris ospite, ma i padroni di casa al 68′ con Rashford provano a riaprila. Tutto vano considerando che al 90′ è Salah a chiudere definitivamente i conti, adesso il Liverpool scenderà in campo in casa del West Bromwich.