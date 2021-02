Premier League, Manchester United-Everton 3-3: gol e show all’Old Trafford, Ancelotti ferma Solskjaer. La classifica aggiornata

Manchester United ed Everton pareggiano un match spettacolare 3-3.

Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre che non si sono risparmiate. Dopo un ottimo primo tempo giocato dai Red Devils e concluso col doppio vantaggio grazie alle reti di Cavani e Bruno Fernandes, l’Everton è venuto fuori alla distanza. Nella ripresa in 3 minuti i Toffes hanno messo di nuovo in parità il match grazie a Doucoure e James Rodriguez. I padroni di casa tornano davanti grazie al gol di McTominay, ma un indomito Dominic Calvert-Lewin al 95esimo minuto riesce nuovamente a pareggiare il match. Un 3-3 divertente, ma che non serve molto a nessuna delle due squadre.

