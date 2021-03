Premier League, Manchester City-Wolves 4-1: Mahrez e Gabriel Jesus regalano i tre punti a Guardiola. La classifica

Il Manchester City sempre più capolista indiscussa della Premier League.

Manchester United, Hughes: “Cavani va ceduto, vi spiego. Mercato? Kane e Haaland giusti per Solskjaer”

Il match del massimo campionato inglese giocatosi questa sera all’Etihad Stadium ha rispettato tutti i pronostici del caso. Qualità, dinamismo e freddezza sono state le caratteristiche che hanno fatto pendere l’ago della bilancia in favore dei Citizens. Per la compagine guidata da Pep Guardiola l’autogol di Leander Dendoncker al 15′ ha fatto sì che la partita si incanalasse subito nei binari giusti per la squadra di casa. Il Wolves ha poi tenuto bene il difficile campo in quel di Manchester, provando anche ad interfacciassi sporadicamente verso la porta difesa da Ederson. Ed al cinquantunesimo minuto è arrivato il momentaneo pareggio della formazione ospite: Conor Coady è stato lesto ad affondare il colpo sul perfetto cross di Joao Moutinho. Bastano però dieci minuti più recupero ai padroni di casa per mettere in mostra l’infinita classe dell’organico a disposizione di Pep Guardiola: prima Gabriel Jesus al 80′, poi Mahrez al 90′ e di nuovo l’attaccante brasiliano nei minuti di recupero ha chiuso del tutto, qualora ce ne fosse bisogno, la pratica Wolves facendo volare in classifica il Manchester City.

Di seguito, la classifica di Premier League aggiornata.