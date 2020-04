Premier League, lo sfogo di Rooney: “Taglio stipendi? Calciatori utilizzati come capri espiatori”

Wayne Rooney ha polemizzato contro il governo e contro la Football Association.

L’attaccante inglese in forza al Derby County ha criticato aspramente le decisioni prese da entrambe le parti in merito all’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’intero globo. L’ex simbolo del Manchester United, attraverso le colonne del ‘Sunday Times‘, si è soffermato sulla gestione da parte dei club in merito al taglio degli stipendi.

“Se il governo mi avesse avvicinato per aiutare finanziariamente gli infermieri o acquistare ventilatori, sarei stato orgoglioso di farlo, fintanto che sapevo dove stavano andando i soldi. Sono in una posizione in cui potrei rinunciare a qualcosa. Non tutti i calciatori sono nella mia stessa posizione. Eppure improvvisamente l’intera categoria professionale è stata costretta ad una domanda di riduzioni salariali del 30% su tutta la linea. Perché i calciatori sono improvvisamente i capri espiatori?”.