Premier League, Liverpool nell’occhio del ciclone: rischio indagine per falsi positivi

Liverpool nell'occhio del ciclone in Premie League dopo il caso dei presunti falsi negativi, che ha scatenato un vespaio di polemiche in Inghilterra. Secondo alcuni club del massimo campionato inglese, i Reds, avrebbero falsificato i risultati dei tamponi per chiedere il rinvio della semifinale d'andata di Carabao Cup contro l'Arsenal.