Liverpool-Leeds 6-0, Klopp esagera in Premier League. Salah e Mané stendono Bielsa

Ad Anfield è andato in scena il match tra il Liverpool ed il Leeds di Bielsa, terminato con il duro parziale di 6-0 per i Reds di Klopp

Gara dominata da parte dei Reds con una totale gestione del possesso palla affiancato da uno stile di gioco propositivo e spregiudicato che ha permesso ai padroni di casa di chiudere la pratica nel primo tempo con tre reti, firmate dalla doppietta di Salah dal dischetto e la bellissima rete di Matip iniziata e conclusa proprio dal camerunense, lanciatosi nell'area di rigore dei Whites. Uomini di Bielsa che vivono la partita con ritmo alto e tanta corsa, ma il dispendio energetico richiesto dal tecnico argentino, se non affiancato ad un determinato dominio del gioco rischia di diventare dannoso, ciò ha permesso alla compagine guidata dall'ex Borussia Dortmund di siglare ulteriori tre gol nella seconda frazione di gioco, concludendo il match sul netto parziale di 6-0. Due le reti di Manè, mentre a chiudere la pratica è stato Virgil Van Dijk con un colpo di testa. Clamorosa rimonta in classifica per Alisson e compagni che adesso si ritrovano a soli tre punti dal Manchester City di Guardiola in cima alla graduatoria. Per la squadra del Loco, la situazione diventa spinosa con sole tre lunghezze di distacco la zona rossa del tabellone.