Premier League, Lampard si presenta come nuovo allenatore dell’Everton: “È un onore”

Frank Lampard è il nuovo allenatore dell'Everton in Premier League. L'ex Chelsea si è presentato sui canali ufficiali delle Toffees

Dopo l'esonero di Rafa Benitez , ex tecnico in Italia di Inter e Napoli , l' Everton ha deciso chi si siederà sulla propria panchina in Premier League.

Il nuovo allenatore delle Toffees è Frank Lampard, ex Chelsea sia da giocatore sia da tecnico, il quale si è già presentato tramite i canali social ufficiali del club: "Per me è un onore rappresentare un club dalla storia e dalla tradizione come quella dell'Everton. Non vedo l'ora di iniziare. Ho sempre avuto forti emozioni giocando contro le Toffees allo stadio Goodison Park. Lì ho visto la passione dei tifosi per questi colori e mi hanno fatto venire voglia di andare ad allenare lì".