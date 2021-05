Premier League, il pubblico torna allo stadio: il piano per le ultime due giornate del campionato

La Premier League intravede il totale ritorno alla normalità.

Come noto ormai da più di un anno, l’emergenza sanitaria globale ha condizionato e limitato in maniera piuttosto significativa la vita di tutti. Anche per gli appassionati di calcio, l’ultima annata sportiva non è risultata certamente facile, causa delle ingenti restrizioni che non hanno permesso ai tifosi di poter sostenere la propria squadra del cuore all’interno degli imponenti stadi britannici.

Adesso, tuttavia, il Regno Unito ha cambiato prepotentemente registro. La campagna vaccinale – seppur ancora incompleta – procede spedita nel Paese oltre Manica, dando la progressiva possibilità ai suoi cittadini di ricominciare a vivere una vita normale e all’insegna di una vigile libertà.

Ciò avverrà anche per i supporters, che in occasione degli ultimi due turni della Premier League avranno l’occasioni di tornare a sedere sugli spalti degli impianti sportivi. Una decisione definitiva, accolta in maniera estremamente positiva anche dall’amministratore delegato del campionato inglese Richard Masters. Quest’ultimo ha infatti commentato la decisione del Governo britannico con grande euforia e gioia, espressione vera della passione intrinseca al cuore i uno dei primi tifosi della Premier League.

“Sarà fantastico rivedere i fan. La loro assenza si è fatta sentire e la Premier League non è stata la stessa senza di loro. La loro presenza garantirà un fantastico finale della nostra stagione. Anche se sarà presente solamente un piccolo numero di tifosi di casa alle partite la prossima settimana, questo è un passo importante per il ritorno alla normalità. Continueremo a lavorare con il governo e le altre autorità poiché la nostra priorità è avere stadi pieni di vita, compresi i tifosi in trasferta, dall’inizio della prossima stagione. Solo allora torneremo alla vera Premier League”.

Così Masters, per una decisone che rappresenta una svolta significativa che rappresenta la luce in fondo al solido tunnel costruito – ormai più di un anno fa – dal Covid 19.