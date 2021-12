Premier League, il Covid non molla la presa: ipotesi stadi chiusi dal 28 dicembre

Dopo la Bundesliga, anche la Premier League starebbe valutando di chiuere gli stadi al pubblico, per contenere l'emergenza Covid-19

Il Covid-19 non allenta la morsa in Inghilterra e la nuova variante Omicron, che ha fatto schizzare i contagi, non smette di minacciare la Premier League. Dopo la decisione della Germania di chiudere al pubblico gli stadi, adesso, anche il massimo campionato inglese, riflette sulla possibilità di impedire ai tifosi di esistere agli eventi sportivi. Il governo Johnson, fa sapere il "Telegraph", starebbe valutando di chiudere gli stadi già a partire dal 28 dicembre, salvando solo il Boxing Day del 26 dicembre. Un'ipotesi che prende sempre più piedi dopo il forte aumento dei casi registrato nelle ultime settimane in Inghilterra.