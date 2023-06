Premier League, il calendario: il City debutta col Burnley, Chelsea-Liverpool alla 1ª

La Premier League ha diramato il calendario della stagione 23/24, al via l'11 agosto. I primi a scendere in campo saranno i campioni in carica, il Manchester City, contro la neopromossa Burnley. Il 12 agosto, invece, l'Arsenal affronterà in casa il Nottingham Forest. Mentre Livepool e Chelsea si sfideranno il 13 agosto, con il Manchester United che chiuderà la prima giornata contro il Wolverhampton. Di seguito, il calendario della primo turno: