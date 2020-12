Premier League, i risultati del Boxing Day: Arsenal di slancio sul Chelsea, ok Everton e Manchester City, pari per il Manchester United

Un Boxing Day particolarmente avvincente quello disputato nella giornata di sabato 26 dicembre 2020 in Premier League.

Gli ultimi due match in programma, con inizio alle ore 21, hanno visto il Manchester City prevalere sul Newcastle mentre l’Everton si è imposto di misura sullo Sheffield United. I Citizens hanno regolato per 2-0 la squadra ospite grazie alle firme di Gundogan e Ferran Torres, la compagine di Ancelotti ha conquistato i tre punti in trasferta grazie alla zampata di Sigurdsson. Derby intenso tra Arsenal e Chelsea nel pomeriggio, con i Gunners di Arteta che hanno ritrovato il successo battendo la squadra di Lampard per 3-1: Lacazette, Xhaka e Saka mettono le ali ai piedi ai padroni di casa, Jorginho fallisce un calcio di rigore per i blues. Leicester e Manchester United si dividono la posta con uno spettacolare 2-2, l’Aston Villa travolge per 3-0 il Crystal Palace mentre Fulham-Southampton termina a reti bianche. Il Liverpool resta in vetta alla classifica con una gara in meno, l’Everton balza al secondo osto a due punti di distacco dai Reds di Jurgen Klopp.

VIDEO Premier League, Arsenal-Chelsea 3-1: Lacazette, Xhaka e Saka lanciano i gunners nel Boxing Day. Guarda le immagini