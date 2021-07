Premier League, Gerrard: “Io all’Everton? Scioccato da queste simili assurdità”

Io non potrei mai allenare l’Everton. Queste le parole dell’ex centrocampista del Liverpool Steven Gerrard, intervenuto in merito ad alcune possibili voci che lo avrebbero visto, nelle scorse settimane, vicino alla panchina...

Queste le parole dell'ex centrocampista del Liverpool Steven Gerrard , intervenuto in merito ad alcune possibili voci che lo avrebbero visto, nelle scorse settimane, vicino alla panchina dell' Everton . Lo storico capitano dei Reds è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di ESPN, chiarendo come tra lui e i toffees non ci sia mai stato un minimo contatto, anche in virtù delle rivalità sportive - sul campo - tra il mediano e il club di Liverpool. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall'attuale tecnico dei Rangers Glasgow , legate anche all'approdo di Rafael Benitez - ex allenatore proprio del Liverpool - alla guida dell' Everton .

"Sono rimasto scioccato dal fatto di essere stato accostato all'Everton. Non so da dove provenissero queste voci nei media. Non potrei mai allenare questo club. Benitez? Non mi ha sorpreso che Benitez abbia preso il controllo dell'Everton. Non è nato in questa città e non ha trascorso tutta la sua carriera al Liverpool, quindi rispetto a me ci sono situazioni diverse. Lui non ha giocato e battagliato per 20 anni contro di loro. Inoltre, Rafa ha più volte parlato del suo desiderio di tornare in Premier League. Ora è in una squadra che gli permetterà di competere con le altre inglesi".