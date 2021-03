Premier League, Fulham-Manchester City 0-3: i Citizens vincono e convincono. La classifica aggiornata

Il Manchester City conosce solo la vittoria e nell’anticipo del sabato sera ha sconfitto per 3-0 il Fulham.

Dopo la brutta parentesi contro il Manchester United nel derby cittadino, i ragazzi di Pep Guardiola hanno ripreso la corsa al titolo della Premier League 2020-2021. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il City non era riuscito a far valere la maggiore qualità della rosa, la partita è stata risolta nella seconda frazione grazie alle reti di Stones, Gabriel Jesus e Sergio Aguero. Con questo successo i Citizens allungano ulteriormente sul Manchester United secondo, issandosi a 71 punti. Il Fulham invece esce da Craven Cottage con zero punti, i punti in classifica sono 26 e valgono la terzultima piazza nella graduatoria.

Di seguito la classifica aggiornata.