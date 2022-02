Premier League, Everton-Leeds United: trionfo Toffies, Bielsa ko. Il commento

Importante vittoria dell'Everton di Lampard sul Leeds del visionario Marcelo Bielsa. Scontro salvezza vinto dai Toffies per 3-0 grazie ai gol di Coleman, Keane e Gordon

Il weekend di calcio internazionale continua ad offrire grandi sfide che regalano gol e spettacolo. E' il caso di Everton-Leeds . Una partita mai banale specialmente per il calcio inglese moderno, nonostante una classifica tutt'altro che positiva per entrambe le compagini.

Il match è andato in scena sabato pomeriggio nella splendida cornice del "Goodison Park" ed a trionfare sono stati i Toffies che si sono imposti per 3-0 grazie alle reti siglate da Coleman , Keane e Anthony Gordon . Propensione offensiva costante da parte dei padroni di casa, che hanno concesso poco negli ultimi venti metri ai "Whites". Ad aprire le marcature al minuto 10 , il gol fortunato di Coleman che con un colpo di testa da posizione ravvicinata ha indirizzato il pallone all'angolino basso , alla sinistra di Meslier .

Gli uomini di Marcelo Bielsa hanno provato a reagire con il proprio marchio di fabbrica: dominio del possesso e tanta aggressività nella riconquista. Al minuto 18, il Leeds ha sfiorato il pareggio con la traversa di Rodrigo scaturita da un tiro di sinistro da fuori area. Ma nel momento migliore per gli ospiti, la compagine di Frank Lampard è riuscita a trovare il raddoppio con un colpo di testa di Micheal Keane, in questo caso anticipato da un corner battuto alla perfezione da Gordon. La squadra della contea dello Yorkshire si è avvicinata in un'altra occasione al gol che avrebbe riaperto il match, con il secondo legno colpito ancora una volta dal fantasista spagnolo sul tramontare del primo tempo.