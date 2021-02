Premier League, Everton-Fulham 0-2: frenano i Toffees, impresa dei Cottagers al ‘Goodison Park’. La classifica

Gol ed emozioni nella ventiquattresima giornata di Premier League.

Sono quattro i match andati in scena nella giornata di oggi e validi per la 24^ giornata di Premier League. Il Manchester United pareggia 1-1 in casa del West Bromwich e scivola a -7 dal City: non basta la rete del solito Bruno Fernandes. Dilaga invece l’Arsenal che rifila un duro 4 a 2 al Leeds con tripletta di Aubameyang e gol di Bellerin. Successo esterno del Wolverhampton, che vince 2-1 sul campo del Southampton.

Impresa del Fulham al “Goodison Park”. I Cottagers si impongono sull’Everton di Ancelotti conquistando tre preziosi punti in chiave salvezza. A decidere, la doppietta di Josh Maja, che frena i Toffees settimi in classifica.