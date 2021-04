Premier League, Everton-Crystal Palace 1-1: la rete di Batshuayi nega la vittoria ai Toffies. La classifica aggiornata

L’Everton pareggia per 1-1 contro il Crystal Palace.

Un pareggio arrivato negli ultimi minuti, dopo che la squadra di Carlo Ancelotti aveva sbloccato il match grazie a una rete di James Rodriguez. Una partita viva, accesa e dal significato forte, che gli ospiti hanno riacciuffato all’86esimo minuto con una rete di Batshuayi. I Toffies sprecano un occasione importante per rimanere attaccati al treno dell’Europa, e attualmente occupano l’ottava posizione in classifica. Il Crystal Palace invece si conferma squadra da salvezza tranquilla e si trova al dodicesimo posto in classifica.

