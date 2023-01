Premier League, De Zerbi asfalta l’Everton. Si ferma l’Arsenal, ok Manchester United

Il match di cartello è stato senza dubbio quello tra i "piani alti" della classifica all'Emirates Stadium tra Arsenal e Newcastle, la prima contro la terza del massimo campionato inglese. Una gara particolarmente ruvida che si è conclusa sullo 0-0 in cui sono stati ammoniti ben nove calciatori in totale. Gunners ancora in testa e con una striscia di ben undici risultati utili consecutivi. I magpies possono dunque vedere allontanarsi il Manchester City, attualmente distante un punto, che affronterà il Chelsea il prossimo giovedì.