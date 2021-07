Premier League, choc in casa Everton: giocatore arrestato per reati sessuali

L'identità del calciatore non è ancora pubblica, ma è stato rivelato che si tratterebbe di un 31enne

Che la Premier League sia il campionato più bello e completo al mondo, è ormai una certezza consolidata tra gli appassionati. Quello che stupisce, tuttavia, è come nelle dinamiche di una simile federazione possano verificarsi certi eventi che, nella testa e nel cuore dei tifosi, lasciano un vuoto di incomprensioni e paure non indifferente. Come spiegato dall'edizione odierna del The Mirror, un giocatore che partecipa attivamente con il suo club al campionato britannico sarebbe stato arrestato dalla Polizia di Manchester per gravi accuse in merito a reati sessuali su minori. Non è certa - a detta del quotidiano inglese - la squadra di appartenenza del giocatore in questione la quale identità, per il giornale, "Non è possibile sia rivelata per motivi legali". Nonostante questo, però, il The Mirror avrebbe definito il tesserato in questione come un "asso miliardario", dando anche per assodata la sua età di 31 anni.