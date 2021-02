Premier League, Chelsea-Newcastle 2-0: Tuchel centra un’altra vittoria con le reti di Giroud e Werner. La classifica aggiornata

Il Chelsea trova un’altra vittoria battendo il Newcastle 2-0

Con l’arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina, i blues sembrano finalmente aver trovato quella continuità che tanto era mancata ad inizio stagione. I londinesi con questo successo tornano in zona Champions League andando a pari punti col sorprendente West Ham, che nel tardo pomeriggio si era agevolmente liberato dello Sheffield Utd.

Le reti arrivano dai due centravanti, Olivier Giroud e Timo Werner, con il francese che è subentrato al 20esimo minuto a Tammy Abraham, costretto a uscire per delle noie fisiche. Thomas Tuchel sta riuscendo finalmente a far rendere con continuità una squadra che ad inizio campionato stava avendo grosse difficoltà a rimanere concentrata per tutto l’arco del match.

Di seguito la classifica aggiornata.