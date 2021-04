Premier League, Chelsea-Brighton: a Stamford Bridge vince la noia. La classifica

Zero a zero, è questo il risultato finale del match valido per la trentaduesima giornata di Premier League.

Superlega, Manchester City ufficialmente out: il comunicato del club

A Stamford Bridge Chelsea e Brighton si sono divisi la posta in palio. Un punto l’uno che consente ai Blues di mantenere il quarto posto in classifica alle spalle di Leicester, Manchester United e Manchester City. Gli ospiti, invece, allungano di sette punti sulla zona calda del massimo campionato inglese.

Superlega, clamoroso a Londra: il Chelsea potrebbe ritirarsi. Le ultime

Di seguito, la classifica aggiornata di Premier League.