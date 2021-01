Premier League, Capodanno amaro per Ancelotti: stop Everton contro il West Ham dell’ex Moyes, Manchester United ok con l’ Aston Villa

Anche nel primo giorno del 2021 la Premier League non smette i regalare spettacolo ed emozioni.

Due le sfide disputate a capodanno: alle 18.30 l’Everton di Ancelotti ha ospitato il West Ham guidato dall’ex storico tecnico dei Toffees, David Moyes, La zampata di Soucek a quattro minuti dal novantesimo ha premiato la condotta di gara equilibrata ma mai del tutto remissiva degli Hammers e il nuovo anno calcisticamente non inizia nel migliore dei modi per l’ex tecnico di Milan, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid. Nel match in programma alle 21, il Manchester United di Solskjaer si impone per 2-1 sull’Aston Villa grazie a Martial che sblocca la gara in chiusura di prima frazione ed al rigore trasformato da Bruno Fernandes dopo il momentaneo pareggio degli ospiti firmato da Traore.

Un successo sofferto ma prezioso per i Red Devils che agguantano momentaneamente il Liverpool in vetta al campionato anche se la compagine di Klopp ha attualmente una partita in meno rispetto ai rivali.

