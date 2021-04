Premier League, Arsenal-Liverpool 0-3: Reds travolgenti con Diogo Jota e Salah. La classifica aggiornata

Il Liverpool lancia un segnale importante sconfiggendo l’Arsenal 3-0.

Una vittoria fondamentale, che serve a far riprendere il filo del discorso agli uomini di Jurgen Klopp, che non riuscivano a trovare un successo con questo distacco da troppo tempo. Continua invece il campionato altalenante dei Gunners, che non riescono a dare continuità di rendimento sul lungo periodo. Il Liverpool con questo successo riaggancia il treno europeo e si piazza momentaneamente al quinto posto, mentre l’Arsenal rimane al nono posto a 7 punti di distacco proprio dai ragazzi di Klopp. I marcatori del match sono stati Salah e Diogo Jota con una doppietta.

Di seguito la classifica aggiornata.