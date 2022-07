Premier League, arrestato calciatore di prima fascia: blitz notturno della polizia

Clamoroso fatto in Premier League: arrestato giocatore di prima fascia per stupro

Ennesimo caso di arresto per stupro nel calcio inglese, dopo gli arresti di Greenwood, Mendy e Sigurdsson nella notte tra domenica e lunedì un altro calciatore di prima fascia è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. Le forze dell'ordine a quanto riferito dai media inglesi sembrano essere intervenute intorno alle 3 con sei auto, entrando all'interno della villa dell'indagato situata nel quartiere di Barnet nel nord di Londra. La segnalazione è arrivata direttamente dalla vittima, una donna di circa vent'anni a cui sono state causate diverse contusioni, poi mostrate a chi di dovere tramite immagini, che provassero il fatto. A quanto pare il giocatore in questione appartiene ad una nazionale di livello, che parteciperà ai Mondiali in Qatar questo invern0. si attendono ulteriori aggiornamenti...