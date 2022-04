Premier League, 34a giornata: cinquina City al Watford, ok Newcastle. Pari Leicester

Terminate le tre gare delle 16 della 34a giornata di Premier League. Vincono Manchester City e Newcastle, pari tra Leicester e Aston Villa

Concluse le gare delle 16 valide per la 34a giornata di Premier League . Vince e allunga in classifica il Manchester City , rotondo 5-1 rifilato al Watford . Quarta vittoria consecutiva per il Newcastle , Norwich sconfitto e sempre più ultimo. Pari tra Leicester e Aston Villa .

Quattro gol e spettacolo già nel primo tempo all'Etihad Stadium di Manchester . City in doppio vantaggio dopo ventitre minuti con la doppietta di Gabriel Jesus . Alla mezz'ora gli ospiti trovano il gol che riapre momentaneamente la gara con Kamara , ma cinque giri d'orologio più tardi gli uomini di Guardiola calano il tris con Rodri . Nella ripresa è ancora un super Gabriel Jesus a chiudere definitivamente il match, altre due reti del brasiliano nei primi nove minuti del secondo tempo e poker personale. City ora a +4 dal Liverpool con una partita in più.

Non si ferma più il Newcastle, 3-0 in casa del Norwich che resta fanalino di coda della classifica. Pratica già quasi archiviata nel primo tempo per i bianconeri con la doppietta di Joelinton, iniziata la ripresa subito il tris firmato da Guimares. Reti bianche tra Leicester e Aston Villa, pari che non fa felice nessuno.