Premier League, 33a giornata: pari West Ham, cade il Leicester. La classifica

Terminati i primi due anticipi della 33a giornata di Premier League, vince il Newcastle, pari tra West Ham e Burnely. La classifica

Solo pari per il West Ham, che dopo aver inanellato il passaggio del turno in Europa League non va oltre l'1-1 in casa contro il Burnley. Vantaggio ospite con Weghorst, la compagine di Jackson ha la possibilità di raddoppiare allo scadere del primo tempo ma Cornet spreca il penalty calciando a lato. Nella ripresa gli Hammers rimettono in piedi la gara con la rete di Soucek firmata al minuto 74.