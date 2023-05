Premier League, 28ª giornata: Manchester City trascinato da Haaland, ok Liverpool

Nei due recuperi della ventottesima giornata di Premier League vittorie per il Manchester City di Guardiola e per il Liverpool di Klopp.

Il Manchester City vola in testa alla classifica di Premier League con una partita in meno disputata rispetto all'Arsenal secondo. Nel recupero della ventottesima giornata, la squadra di Guardiola ha asfaltato il West Ham grazie ai gol di Ake, Haaland e Foden. L'attaccante norvegese ha messo a segno il trentacinquesimo gol del suo campionato scrivendo un record assoluto per la storia della Premier League. L'ex Borussia Dortmund ha staccato Andrew Cole e Alan Shearer, che riuscirono a segnare 34 gol in 42 partite.