Premier League, 24a giornata: stop per il Manchester United, poker dell’Arsenal. Ecco come cambia la classifica

Si sono da poco concluse le partite di questo pomeriggio valide per la ventiquattresima giornata di Premier League.

Leeds, shock Bielsa: il “Loco” ha chiesto un risarcimento di 19 milioni di euro al Lille. I dettagli

Si ferma la seconda della classe sul campo del West Bromwich: al Manchester United non è bastato il solito zampino di Bruno Fernandes per portare l’intera posta in palio a casa (1-1 il risultato finale). La compagine di Ole Gunnar Solskjær perde pertanto terreno ai danni del City di Pep Guardiola, d’altro canto sempre più capolista a più sei lunghezze dal Leicester e dall0 stesso United. L’Arsenal fa il suo contro il Leeds del Loco Bielsa: l’hat trick di un super Pierre-Emerick Aubameyang e un gol di Hector Bellerin hanno deciso il match dell’Emirates Stadium (4-2 il risultato finale). Di seguito, la classifica di Premier League.