Parma, Maresca verso la risoluzione coi ducali. Ora al Manchester City con Guardiola?

L'ex Palermo Maresca è vicino alla risoluzione consensuale del contratto col Parma. Guardiola lo (ri)vuole nello staff del Manchester City

Dopo un'inizio di stagione piuttosto deludente con il Parma in Serie B , in cui i ducali avevano racimolato solamente diciassette punti in tredici partite, le strade tra Enzo Maresca ed il club crociato sono pronte a dividersi dividersi.

L'ex regista del Palermo da calciatore era stato rilevato in panchina da quello che è stato uno dei suoi tecnici in Sicilia, vale a dire Beppe Iachini, non riuscendo però a risollevare le sorti di un campionato sfortunato. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il Parma sarebbe in procinto di rescindere il contratto di Maresca. Qui si aprirebbe l'ipotesi di un ritorno al Manchester City, in cui lo stesso ex centrocampista di Juventus e Siviglia ha già vinto un campionato under 23 (chiamato in Inghilterra Elite Development Squad) con i Citizens nella precedente stagione. Tuttavia, sembra che lo stesso Pep Guardiola voglia Maresca come proprio collaboratore tecnico, con la possibilità che questo possa essere il vice del tecnico spagnolo.