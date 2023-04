Nottingham-Manchester United, Ten Hag senza Varane-Martinez: le probabili formazioni

La sfida di Premier League è in programma alle 17:30 al "City Ground"

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio al "City Ground". Alle ore 17:30, il Nottingham Forest ospiterà il Manchester United in occasione del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Premier League. I Red Devils, dunque, torneranno in campo tre giorni dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in Europa League contro il Siviglia, con la gara di ritorno in programma giovedì 20 aprile alle ore 21:00 allo Stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán". In campionato, invece, la squadra di Ten Hag arriva da due vittorie di fila conquistate contro Brentford ed Everton.

Sono cinquantasei i punti ottenuti fin qui dallo United, che occupa attualmente il quarto posto. Frutto di diciassette vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Quarantaquattro sono le reti siglate in ventinove partite, trentasette i gol subiti. In zona retrocessione ed in lotta per la salvezza i padroni di casa, terzultimi a quota ventisette punti. Frutto di sei successi, nove pareggi e ben quindici ko. Ventiquattro i gol messi a segno in trenta gare, cinquantaquattro le reti incassate. Il Nottingham, d'altra parte, non vince in campionato dallo scorso 5 febbraio, quando - fra le mura amiche del "City Ground" - ha battuto per 1-0 il Leeds.

Pertanto, a godere del favore del pronostico è il Manchester United che, in trasferta ha trionfato soltanto una volta nelle ultime cinque giornate. Inoltre, gli infortuni potrebbero mettere a dura prova i Red Devils. Salteranno il match, infatti, Alejandro Garnacho, Mason Greenwood, Lisandro Martinez, Marcus Rashford, Donny van de Beek, Raphael Varane e Tom Heaton. Tante assenze anche in casa Nottingham, con il tecnico Cooper che dovrà rinunciare a Giulian Biancone, Omar Richards, Renan Lodi, Ryan Yates, Dean Henderson, Moussa Niakhate, Gustavo Scarpa, Willy Boly, Serge Aurier, Chris Wood e Cheikhou Kouyate. Lo United proverà comunque a consolidare il terzo posto dopo la clamorosa sconfitta del Newcastle in casa dell'Aston Villa.

LE PROBABILI FORMAZIONI — NOTTINGHAM FOREST (4-3-2-1): Navas; Williams, Worrall, Felipe, Toffolo; Danilo, Freuler, Mangala; Gibbs-White, Johnson; Dennis. Allenatore: Cooper.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Lindelof, Meguire, Malacia; Bruno Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Martial, Sancho. Allenatore: Ten Hag.