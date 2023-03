Nottingham Forest-Newcastle, le probabili formazioni: Lingard contro Saint-Maximin

Il Nottingham Forest non trova la vittoria in campionato da oltre un mese e sarà necessario raccogliere quanti più punti possibili per distanziarsi dalla zona retrocessioni, con al momento un vantaggio di soli due punti. Nelle ultime cinque gare di Premier League, i Triky Trees hanno raccolto solamente due punti. Una lunga lista di assenti per il tecnico Steve Cooper , con Giulian Biancone, Omar Richards, Dean Henderson, Taiwo Awoniyi, Scott McKenna, Gustavo Scarpa, Willy Boly e Chris Wood che non saranno arruolabili. Interessante sfida tra i pali tra Keylor Navas e Pope.

Il Newcastle si è ripreso dopo le tre sconfitte consecutive contro Liverpool e Manchester City in campionato ed in mezzo contro il Manchester United in finale di EFL Cup. Con il successo contro il Wolverhampton, contemporaneamente al ko dei Reds, si è completamente riaperta la corsa verso la Champions League dei Magpies che rispetto al Tottenham, attualmente quarto e distante quattro punti, ha ancora da giocare due gare. Tuttavia, la vittoria al di fuori delle mura amiche non è ancora arrivata per il Newcastle nell'anno solare 2023. Tra gli indisponibili del tecnico Eddie Howe figurano Anthony Gordon, Emil Krafth e Ryan Fraser. Attacco pericoloso per i Magpies con Isak e Saint-Maximin.