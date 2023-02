Nottingham Forest-Manchester City, probabili formazioni: Keylor Navas sfida Ederson

La preview e le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester City

La Premier League si è completamente riaperta e la vittoria del titolo è nuovamente in discussione grazie alla vittoria del Manchester City in casa della capolista Arsenal che ha permesso ai Citizens l'aggancio ai Gunners in vetta, seppur con quest'ultimi con una gara ancora da disputare. Alle 16.00 di questo sabato 18 febbraio, la compagine di Pep Guardiola continuerà la propria cavalcata al City Ground contro il Nottingham Forest.

Il Nottingham Forest stava coltivando il sogno EFL Cup ma ha iniziato il mese di febbraio con l'eliminazione in semifinale per mano del Manchester United. In campionato, tutte le perplessità di inizio stagione si sono dissipate, con i Cottagers che hanno preso le distanze da una zona retrocessione di sei punti. La sconfitta recente contro il Fulham ha spezzato l'ottimo ritmo del Nottingham che aveva raccolto ben dieci punti in quattro gare. Sfida tra i pali interessante tra gli esperti Keylor Navas, ex Real Madrid e PSG, ed Ederson.

Il Manchester City ha dimostrato ancora una volta di aver lasciato da parte le questioni lontane dal rettangolo di gioco, vincendo due gare consecutive. I Citizens conosceranno già il risultato della propria competitor Arsenal, impegnata alle 13.30 contro l'Aston Villa. Con ogni probabilità scenderà in campo la stessa formazione che ha espugnato l'Emirates Stadium. Foden può attendere se Guardiola ha a disposizione questo Grealish, autore di una delle migliori prestazioni da quando indossa la maglia dei Citizens. Completeranno il reparto d'attacco gli intoccabili Haaland e Mahrez.

NOTTINGHAM FOREST (4-3-1-2): Navas; Aurier, Worrall, Felipe, Renan Lodi; Danilo, Freuler, Shelvey; Gibbs-White; Johnson, Wood.

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte; Lewis, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Grealish.

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203), oltre che sulle piattaforme streaming Sky Go e NOW.

