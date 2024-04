Nottingham Forest-Manchester City, probabili formazioni: c’è Foden, Wood dal 1′

La sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League è in programma alle ore 17:30 al City Ground.

Mediagol ⚽️ 28 aprile 2024 (modifica il 28 aprile 2024 | 10:58)

E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio al City Ground. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, il Nottingham Forest ospiterà il Manchester City nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League. Un momento complicato per i padroni di casa, che non riescono ad allontanarsi dalla zona calda della classifica: due le sconfitte rimediate nelle ultime tre gare, intervallate da un pareggio, mentre l'ultimo successo risale allo scorso 2 aprile (3-1 al Fulham). I campioni d'Inghilterra in carica si apprestano ad affrontare un'altra trasferta cruciale nella corsa al titolo. Reduci dal 4-0 rifilato al Brighton di Roberto De Zerbi nel recupero di giovedì, i Citizens sono imbattuti da diciotto gare consecutive in campionato.

Sono settantasette i punti conquistati fin qui dal City, che occupa il secondo posto in classifica a -1 dall'Arsenal capolista ed a +1 dal Liverpool terzo. Ma con un altro match da recuperare rispetto le avversarie. Uno score frutto di ventitré vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, con ottanta gol all'attivo e trentadue reti subite (secondo miglior attacco e secondo migliore difesa del torneo). Occupa, invece, il diciassettesimo posto in classifica il Nottingham a quota ventisei punti; appena uno il punto di vantaggio sul Luton Town, terz'ultimo. Uno score frutto di sette successi, nove pareggi e diciotto ko; quarantadue le reti siglate in trentaquattro partite, sessanta i gol incassati.

Per quanto riguarda i precedenti, in Premier League le due compagini si sono affrontate solo nove volte: i trionfi del City sono stati in tutto tre, mentre i successi del Nottingham sono due; quattro i pareggi. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Nuno Espirito Santos, Pep Guardiola potrà contare sull'intero organico a disposizione. Restano da valutare le condizioni di Erling Haaland, tornato a lavorare in settimana con il resto del gruppo. Il tecnico del Nottingham, invece, dovrà fare a meno di Taiwo Awoniyi e Willy Boly. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-1-4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Niakhaté/Omobamidele, Murillo, Aina; Yates, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Allenatore: Espirito Santos.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones/Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Grealish/Kovacic; Alvarez. Allenatore: Guardiola.

DOVE VEDERE NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY IN TV — La sfida Nottingham Forest-Manchester City sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.