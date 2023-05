Nottingham Forest-Arsenal, le probabili formazioni: Awoniyi sfida Gabriel Jesus

La sfida Nottingham Forest-Arsenal è in programma alle ore 18:30 al "City Ground": le probabili scelte di Cooper e Arteta e dove vederla in tv.

Un match che potrebbe regalare il titolo al Manchester City. Alle ore 18:30, al "City Ground", il Nottingham Forest ospiterà l'Arsenal in occasione della penultima giornata del campionato di Premier League. In caso di mancata vittoria da parte dei Gunners, infatti, i Citizens diventerebbero campioni d'Inghilterra ancor prima di scendere in campo domenica contro il Chelsea.

L'Arsenal, dopo un campionato vissuto al vertice, nelle ultime settimane ha dovuto cedere la vetta della classifica al Manchester City. La squadra di Mikel Arteta occupa il secondo posto a quota ottantuno punti, a -4 da Haaland e compagni. Frutto di venticinque successi, sei pareggi e cinque sconfitte. Ottantatré i gol messi a segno in trentasei giornate, quarantadue le reti incassate. L'ultimo ko risale allo scorso weekend, con i Gunners sconfitti in casa dal Brighton di Roberto De Zerbi per 3-0.

Reduce dal pari per 2-2 ottenuto sul campo del Chelsea, il Nottingham Forest ha messo in cassaforte quattro punti nelle ultime due partite. E grazie al successo conquistato contro il Southampton può ancora sperare nella salvezza. La formazione allenata da Steve Cooper occupa attualmente il quintultimo posto in Premier League a quota trentaquattro punti, a +2 sull'Everton e a +3 sulla terzultima che è il Leeds. Uno score frutto di otto successi, dieci pareggi e diciotto sconfitte. Trentasei le reti siglate fin qui, sessantasette i gol subiti.

Al cospetto della squadra di Cooper, Arteta non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, Gabriel Martinelli, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Oleksandr Zinchenko e Mohamed Elneny. Diverse defezioni anche in casa Nottingham, con Cooper che dovrà rinunciare a Neco Williams, Giulian Biancone, Omar Richards, Dean Henderson, Scott McKenna, Chris Wood, Jack Colback e Jonjo Shelvey. Mentre restano da valutare le condizioni di Gustavo Scarpa.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori che dovrebbero puntare rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NOTTINGHAM-ARSENAL — NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Navas; Worral, Felipe, Niakhate; Aurier, Mangala, Danilo, Lodi; Yates, Gibbs-White; Awoniyi. Allenatore: Cooper.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.