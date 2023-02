Newcastle-West Ham, Moyes senza Gianluca Scamacca: le probabili formazioni

Il sabato di Premier League si chiuderà con l'interessante sfida tra Newcastle e West Ham . Alle ore 18:30, al St. James' Park, la squadra allenata da Eddie Howe affronterà fra le propria mura amiche gli Hammers nel match valevole per la ventiduesima giornata del massimo campionato inglese. Reduci da due successi consecutivi in Carabao Cup, i Magpies sono al momento la terza forza del torneo a quota trentanove punti. Frutto di dieci vittorie, nove pareggi e soltanto una sconfitta rimediata lo scorso 31 agosto contro il Liverpool . Trentatré le reti siglate fin qui, undici i gol subiti.

Un momento d'oro, quello del Newcastle , con quindici risultati utili di fila ottenuti in campionato. La situazione per gli uomini di David Moyes , invece, non è delle migliori. Appena diciotto sono i punti conquistati in ventuno gare dal West Ham , che occupa attualmente il terzo posto della classifica di Premier League : cinque i successi ottenuti, tre i pareggi e dodici i ko.

NEWCASTELE-HAST HAM IN TV

Newcastle-West Ham verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.