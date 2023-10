Newcastle, Tonali riceve sostegno dal club: i Magpies rilasciano un comunicato

Sandro Tonali è sicuramente uno dei giocatori più in bilico del momento, per quanto concerne il "Caso Scommesse" . L'ex centrocampista di Brescia e Milan tra le altre, ha mostrato a più riprese la volontà di voler collaborare con chi di dovere per la miglior riuscita possibile delle indagini e soprattutto curare la sua ludopatia. Inoltre, sul tema è sceso in campo anche il Newcastle United , club che detiene il 100% del cartellino del giovane intermedio italiano. Di seguito, il comunicato della società inglese:

"Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività di scommesse illegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento"